Governo realiza primeiro pagamento de 2021 do funcionalismo público nesta sexta

Honrando o calendário anual de pagamento, divulgado no dia 15 de janeiro, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o governo do Estado do Acre realiza nesta sexta-feira, 29, o pagamento dos servidores ativos e inativos da administração pública estadual. No total, entra em circulação no estado um montante de mais de R$ 267 milhões.

A administração pública estadual é composta por 32.269 servidores ativos, 13.622 inativos, 3.980 pensionistas, em um total de 49.871 pessoas que irão receber em dia seus proventos.

Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, o Estado mantém como prioridade o pagamento em dia do funcionalismo público.

Confira o calendário de pagamento dos demais meses de 2021

