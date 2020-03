Grande procura faz esgotar kits de testes para coronavírus na UPA do 2º Distrito

Escolhida pelo governo do Acre como referência para exames de coronavírus, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, em Rio Branco, teve seu estoque de kits de testagem esgotado na noite desta terça-feira (17).

Horas depois da confirmação de três casos da doença no estado, várias pessoas correram para a unidade alegando estarem com sintomas. Com a falta de kits, houve confusão na entrada.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o estoque foi reposto ainda na noite de terça e a coleta segue normalmente nesta quarta (18).

O governo reforça que só deve procurar a UPA do Segundo Distrito pessoas que vieram de fora do estado nos últimos 14 dias com sintomas. Quem teve contato com recém-chegados ao Acre e esteja com sinais de coronavírus também deve ir até a unidade, mas apenas se esses sintomas estiverem muito intensos.

O coronavírus ainda não circula no Acre. Os três casos confirmados foram de pacientes que vieram de São Paulo e Fortaleza. Por causa disso, a Sesacre recomenda que quem apresentar sintomas leves deve ficar em casa por sete dias, pois pode, na verdade, estar com gripe ou resfriado e, ao procurar a UPA, acabar pegando no local o novo vírus de quem possa estar contaminado.

