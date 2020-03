Feijó investiga caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus

O Hospital Geral do município de Feijó está investigando um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19). Trata-se de uma mulher que viajou na primeira quinzena de fevereiro e realizou um cruzeiro pela costa brasileira.

Na tarde da última terça-feira (17), a mulher, de aproximadamente 40 anos, procurou por atendimento médico na unidade. A paciente relatou que achava que estava com sintomas do coronavírus. No atendimento, ela informou o histórico da viagem à médica que lhe atendeu.

“O atendimento foi realizado, a avaliação clínica e a coleta do exame foram enviados para Rio Branco, que vai enviar para a Fundação Fiocruz em Belém do Pará. A mulher foi orientada a permanecer em isolamento domiciliar voluntário, até a chegada do resultado do exame”, disse o gerente do Hospital de Feijó, Carlos Nogueira.

Nogueira informou ainda que as visitas ao hospital e à maternidade foram suspensas como medida preventiva. Ele pediu que as pessoas evitem qualquer pânico em torno do tema

