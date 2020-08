Home é preso pelo Gefron transportando maconha e cocaína escondidos em carenagem de moto

O Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), realizou mais uma apreensão de drogas, entre cocaína e maconha em um ramal já nas limitações do município de Xapuri, conhecido como ramal Três Irmãos no final da tarde deste sábado, dia 1 de agosto.

Segundo informações, a guarnição do Gefron que ainda estão em cumprimento da Operação Hórus, do Programa VIGIA do Ministério da Justiça, perceberam uma motocicleta modelo Honda de placa OVG 7200, trafegando no ramal que foi abordada. O homem foi identificado como Francisco Moura de Souza, de 40 anos, que ficou bastante nervoso na presença dos policiais.

Diante da suspeita, os agentes realizaram uma revista nos pertences do homem e na motocicleta. Escondido dentro das carenagens, foi encontrado vários pacotes de drogas, o que seria o motivo do nervosismo.

Ao todo, foram encontrados 3,034 kg de oxidado de cocaína e 2,024kg de maconha. Diante dos fatos, o mesmo recebeu voz de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas. Francisco foi preso e conduzido para a delegacia do município de Xapuri.

O acusado e a droga que totalizou 5,058 kg foram apresentados na Delegacia de Xapuri, onde seria ouvido pelo delegado titular do Município, podendo ser apresentado ao juizado da Comarca nas próximas horas, para os devidos trâmites pertinente ao caso.

