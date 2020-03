Homem é encontrado morto com duas perfurações pelo corpo em Tarauacá

Um homem foi encontrado morto na comunidade do Mamoré na BR-364, zona rural do município de Tarauacá, na noite da sexta-feira (28). A polícia encontrou o corpo de Margleisson Rocha de Aquino, jogado na BR, com duas perfurações de faca, uma no pescoço e outra na Axila. A vítima ainda estava com um canivete nas mãos.

As políciaa Militar e Civil realizaram buscas na localidade e região próxima da ocorrência para tentar localizar algum suspeito do homicídio, mas não obteve êxito. Ainda não se sabe o que motivou o crime contra Margleisson Rocha, conforme Capitão Augusto, da Polícia Militar.

Os policias fizeram o levantamento de todas as informações que podem indicar o autor do homicídio para em seguida realizar a prisão