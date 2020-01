HOSPITAL INTERGRAMEDICA EMERGÊNCIA 24 HORAS

Almir Andrade

O Hospital Integramedica vem atendendo EMERGÊNCIA 24 horas com seus profissionais. Várias especialidades para o melhor atendimento seus pacientes. A Integramedica do Dr. Siqueiros fica localizada na Avenida Manuripi, próximo do Hospital Roberto Galindo. HOSPITAL INTEGRAMEDICA 24 HORAS EMERGÊNCIA, ATENDENDO COM MUITA QUALIDADE, EXAMES COMPUTADORIZADOS E ESPECIALISTAS EM VÁRIAS ÁREAS. HOSPITAL INTEGRAMEDICA, O MELHOR DA MEDICINA EM UM SÓ LUGAR.

Telefone- 68-999776328- ou 72927034