Milhares de fieis participam de procissão para São Sebastião, padroeiro de Epitaciolândia

Organizado pela Paróquia de São Sebastião, homenagem ao santo canonizado pela Igreja Católica, milhares de fieis foram participar da procissão na tarde desta segunda-feira, dia dedicado padroeiro do município de Epitaciolândia.

Com uma vasta programação desde a semana passada, a Paróquia vem realizando feira com sorteios de bingos, praça de alimentação, além de missas aos fieis. Muitos dos devotos levam algum objeto ou vão vestidos a caráter, com intuito de agradecer uma benção alcançada.

Como em anos anteriores, muitos fieis vindo do lado boliviano, Brasiléia e até de cidades vizinhas como Assis Brasil. A exemplo de Rio Branco, capital do Acre, distante cerca de 178km e Xapuri, o município de Epitaciolândia também comemora o dia do seu padroeiro, com a tradicional procissão pelas principais ruas.

A programação termina na noite deste domingo na Paróquia de São Sebastião. Bingos, campeonato de futebol, vendas de comidas típicas, entre outras atividades culturais, poderão ser desfrutadas pelos que foram visitar.