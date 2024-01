Governador Gladson Cameli recebe prefeitos do interior e secretários de Estado para alinhar ações

Por Agência Acre

Para estreitar relações e alinhar estratégias entre municípios e Estado, o governador Gladson Cameli realizou na tarde desta quarta-feira, 24, uma série de reuniões com prefeitos municipais e Secretários de Estado, na residência do chefe do Executivo, em Rio Branco.

O governador recebeu o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, para discutir a conclusão da Alameda das Águas, no município acreano, uma obra que vai fomentar o turismo e geração de empregos na região.

Em seguida o gestor recepcionou a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, e o deputado estadual Tadeu Hassem, para discutir avanços em obras importantes e alocação de emendas para o município.

Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, levou ao governador os anseios da população sobre asfaltamento de ruas e recuperação de ramais. Foto: Neto Lucena/Secom

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, levou ao governador pedidos importantes da população sobre asfaltamento de ruas e recuperação de ramais no município.

As relações entre municípios e Estado são importantes para efetivar ações e garantir que as políticas públicas cheguem a toda a população acreana.

Fórum de Governadores da Amazônia

Ao final da tarde o governador recebeu ainda o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, e o chefe de gabinete do governador, José Messias, para alinhar ações e estratégias para o Fórum de Governadores da Amazônia, que ocorre em março no Acre.

Reunião ocorreu na residência oficial do governador, em Rio Branco. Foto: Neto Lucena/Secom

O evento reúne as principais lideranças da Amazônia para discutir questões importantes para essa região do Brasil.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp