Idoso é transferido de Brasileia para Rio Branco de helicóptero após acidente

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), realizou nesta segunda- feira, 17, em ação conjunta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o resgate de um paciente oriundo do município de Assis Brasil.

O senhor, G.F.R., de 64 anos, foi transferido de Assis Brasil até o município de Brasileia, onde após a avaliação médica foi constatada a necessidade de deslocamento para Rio Branco.

Vítima de um acidente de trânsito, sofreu traumatismo no tórax, e necessitou de transferência imediata que foi garantida pelas equipes do Samu e Ciopaer, chegando a capital após 45 minutos de voo, já sendo encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco.