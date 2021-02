O igarapé Cajazeira, que cruza a BR-364 oito quilômetros depois de Sena Madureira e derrama no rio Caeté, transbordou na noite desta quinta-feira e parou o tráfego de veículos na manhã desta sexta-feira, 19. O governo ainda tentou abrir o tráfego ontem à noite “forrando” a estrada com uma camada de brita. Não adiantou. As águas voltaram a subir e nesse momento a estrada para Cruzeiro do Sul está fechada logo depois de Sena Madureira.

