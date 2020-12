Incidência de coronavírus no AC é maior que a de todos os estados do Nordeste

A taxa de incidência de coronavírus no Acre supera a de todos os nove estados do Nordeste. Segundo o Ministério da Saúde (MS), são 4.571,1 acreanos contaminados para cada 100 mil habitantes.

Sergipe e Piauí são os que mais se aproximam do Acre, com taxa de incidência de 4.568,6 e 4.233,9, respectivamente.

No ranque nacional, os acreanos ocupam a nona colocação, atrás apenas do Amapá, Rondônia, Tocantins, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo.

Embora seja o quinto estado do Norte com maior incidência, a taxa no Acre é maior que a média regional (4.523,3).

Em todo o estado já são mais de 40,3 mil infecções oficiais e 776 óbitos.

