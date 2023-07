LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR 

EM DEFESA DA BR-364

Às 17 horas do dia 04/07/2023 (terça-feira), no Plenário 12, do Anexo II, da Câmara de Deputados, dar-se-á o lançamento da FrentePARLAMENTAR em Defesa da BR-364.

O requerimento de criação da Frente Parlamentar em Defesa da BR-364, tem autoria do deputado coronel Ulysses (União Brasil) e co-autoria de toda a bancada federal do Acre e contou com a assinatura 203 de parlamentares,das 198 exigidas para sua instalação pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Criada em 1960, a BR-364 se inicia em Cordeirópolis (SP) e passa pelos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, terminando, precisamente, no município de Mâncio Lima (extremo oeste do Acre e do Brasil).

Atualmente, a rodovia em questão é uma das principais do interior do país, considerando a importância para o transporte de pessoas e produtos, oriundos dos centros industrializados para as regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, bem como, para o escoamento do agronegócio dos Estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso. Não o bastante, a BR-364 ainda possibilita conexão com portos do Pacífico, através da BR-317.

Nesse sentido, a frente parlamentar a ser criada alcança relevância fundamental para consolidar a integração do país e para melhoria da competividade dos produtos do agronegócio brasileiro no mercado asiático.

