Ítalo Medeiros deixa o Deracre e assume a Seinfra no lugar de Thiago Caetano

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 27, Ítalo Medeiros passa a ser o novo secretário de Infraestrutura (Seinfra). Ele assume no lugar de Thiago Caetano, que foi exonerado do cargo.

Toda equipe do Deracre que acompanhava Ítalo passa a compor a Seinfra. A queda de braço entre Maria Alice, José Ribamar, e Semíramis Dias, recaiu para Thiago Caetano, o único exonerado.

Na recém criada Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR assume Luiz Victor Diniz Bonecker. Ele ocupava o cargo de secretário adjunto na Seinfra.

Por Noticias da Horas