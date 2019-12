Na “ecológica” Xapuri, sucatas de máquinas de xerox são descartadas em via pública

Do ac24horas

Na cidade natal de Chico Mendes, terra que em razão da luta e do ideal defendido pelo líder seringueiro ficou conhecida em todo o mundo como a “meca do ambientalismo”, alguns moradores dão péssimo exemplo de consciência ecológica.

Uma mostra disso foi registrada na rua Amadeo Dantas, que dá acesso ao conjunto habitacional que tem o mesmo nome, onde três máquinas fotocopiadoras (xerox) foram descartadas em plena via pública, na manhã da última quarta-feira, 25.

No decorrer desta quinta-feira, 26, as sucatas continuavam no local sem que se soubesse de onde vieram ou por quem foram ali jogadas. No local, é comum que os moradores se desfaçam de diversos tipos de equipamentos, como geladeiras e fogões velhos.

Chama a atenção o fato de sujeira ser feita em um bairro onde os índices de notificação de casos de dengue foram altos neste ano. Em janeiro passado, foram mais de 70 casos suspeitos no conjunto Amadeo Dantas e contornos.

Não se sabe, no entanto, se as máquinas de xerox foram descartadas por moradores do bairro. Pessoas com que a reportagem do ac24horas conversou não tinham conhecimento de como a parafernália foi parar ali.

A assessoria de comunicação do gabinete do prefeito Ubiracy Vasconcelos afirmou que a prefeitura não foi comunicada do descarte e informou que a Secretaria de Infraestrutura (Seminfra) seria comunicada imediatamente para fazer a retirada das máquinas.