Jovem assassinado dentro de casa foi perseguido pelas ruas do bairro e tinha apenas 17 anos

O jovem identificado como Donizete Soares Teodoro, assassinado no Bairro Leonardo Barbosa no início da tarde deste domingo (16), tinha apenas 17 anos e foi alvejado por cerca de 7 disparos de uma pistola calibre 9mm.

Mesmo com intensa buscas pelo Bairro, que faz divisa com a cidade de Cobija, foi registrado que os assassinos estavam em um carro modelo Chevrolet/Prisma, de cor prata e já estavam a procura da vítima com intensão de cometer o crime.

Donizete foi avistado e aconteceu uma perseguição pelas ruas até sua casa. A vítima foi alcançada e morta a tiros praticamente na frente de sua mãe, após cometerem o crime, voltaram para o carro e tomaram rumo ignorado.

Com a chegada da guarnição da PM, nada puderam fazer, já que foi constato o óbito do jovem. Durante toda a tarde e nas próximas horas, diligencias estão sendo realizadas pela cidade na tentativa de localizar os suspeitos.

A primeira hipótese levantada após o crime, seria um acerto de contas entre grupos criminosos rivais, que vem lutando por áreas e controle do tráfico pela fronteira e que o mesmo teria saído de um grupo para o outro, o que teria ocasionado sua morte como mostra várias ameaças em seu página pessoal no facebook.

Após registrarem o caso na delegacia de Brasiléia, as investigações agora passam para os investigadores que estão apurando o caso. O corpo do jovem foi retirado do local e transferido para o IML na Capital, para exames cadavéricos e depois liberado aos familiares.

