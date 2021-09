Jovem de 21 anos tem 95% do corpo queimado ao tentar salvar pertences de um incêndio em ramal

Seu Isaías Amaral mora no ramal Bom Vento que fica na extensão de outro ramal no Havaí, entre os municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

O agricultor conta que no momento do incêndio apena o filho de 21 anos de idade que teve mais de 95% do corpo queimado, estava em casa.

A residência não tinha energia elétrica, sendo que lá é comum o uso de lamparina. Ele conta que guardava o vasilhame de gasolina dentro do quarto e o rapaz não sabia quando acabou pegando fogo.

“Ele contou que pegou a lamparina e entrou para o quarto para se deitar, quando colocou ao lado sentiu o impacto do fogo.Ele correu e saiu aí pensou em salvar as coisas, mas não conseguiu e já saiu bolando todo queimando. Ele pediu ajuda ao vizinho que o levou para o igarapé”.

Seu Isaías ainda fala que para chegar até o hospital teve ajuda dos vizinhos que foram atrás de uma Toyota .

“Eles saíram de moto conseguiram uma Toyota e foram buscar ele e aí conseguiram ligar para o Samu que os levou até o hospital de Mâncio Lima”.

Diante da situação vivida pelo agricultor o setor de assistência social do hospital do Juruá está dando apoio para ele.

“Nós estamos apoiando o seu Isaias na parte psicológica porque ele se encontra em um momento de dor e vulnerabilidade ,porque ele perdeu todos os pertences no incêndio. Vamos tentar ajudar a gente gostaria até de pedir doação de roupas, higiene, utensílios domésticos”, relatou a funcionária do hospital.

Redação Juruá Online