Sucesso de público e organização: Festival de Praia de Assis Brasil arrasta multidão para tríplice fronteira

O sábado, 23 de julho, foi marcado pela volta do Festival de Praia de Assis Brasil, um dos eventos mais tradicional do Alto Acre e da região da tríplice fronteira Brasil, Peru e Bolívia. Uma multidão lotou a bela praia do Rio Acre, onde foi montada uma grande estrutura de palco para shows, praça de alimentação, área esportiva e pista de motocross.

Durante a festa muita gente lucrou com a venda de comidas e bebidas. Uma grande área foi montada especialmente para os pequenos empreendedores locais fazerem a venda de alimentação. Os vendedores de bebidas também ganharam espaço especial e foram acomodados próximos a área de shows.

Os hotéis e restaurantes da cidade ficaram lotados. O comércio local confirmou a grande movimentação, fato que aquece a economia do pequeno município acreano.

Outro destaque foi para a segurança do evento. Durante todo o dia não foi registrada nenhuma ocorrência. Cerca de 50 agentes de segurança pública garantiram a maior tranquilidade durante o primeiro dia da festa.

O prefeito da cidade, Jerry Correia, comemorou o sucesso do evento e agradeceu o apoio do Governo do Acre.

“Voltamos em grande estilo com esse que é um dos grandes eventos da nossa região. Só tenho a agradecer a Deus por tudo está ocorrendo bem e ao apoio que recebemos do Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo”, comentou.

