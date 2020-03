Jovem é baleado na cabeça e no peito por dupla em moto

O jovem Salatiel Souza de Lima, de 20 anos, foi ferido com dois tiros, na manhã desta segunda-feira (23), na Rua da Paz, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, o rapaz estava caminhando em via pública quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o garupa atirou contra a vítima. Os tiros atingiram a cabeça e o peito do rapaz. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado. Até agora a motivação do crime é desconhecida pela polícia.

Ainda segundo a polícia, essa é a terceira tentativa de homicídio que o jovem sofre. O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

