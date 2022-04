Após estranhar parada demorada, mulher aciona polícia e descobre que marido foi morto

Após uma mulher acionar a polícia por suspeitar que tinha acontecido algo de errado com o motorista de aplicativo Auderlan Silva de Lima, de 30 anos, ele foi encontrado morto com tiro na cabeça na noite desse domingo (24) no Ramal do Macarrão, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações registradas no Centro de Operações Policiais Militares (Copom), a testemunha relatou que o homem tinha saído para fazer uma corrida e que, ao acompanhar pelo GPS, verificou que a motocicleta estava há mais de duas horas parada no mesmo ponto.

Quando os militares do 2º Batalhão da PM-AC chegaram ao local, encontraram o corpo de Lima caído ao lado da motocicleta. Foi identificado pela perícia, de início, que ele estava com ferimento de arma de fogo na região da cabeça. O celular da vítima também foi levado, segundo a polícia.

O local foi isolado para o trabalho de investigação e foi encontrado um projetil no chão. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

