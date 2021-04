Jovem mata tio com golpe de facão na barriga na zona rural de Brasiléia

Um homicídio foi registrado na zona rural do município de Brasiléia, por volta das 18h30 deste sábado, dia 24. O fato ocorreu em uma propriedade localizada no km 19 envolvendo dois consanguíneos, sendo que a vítima, era tio do acusado.

Segundo foi apurado no hospital regional do Alto Acre, Cleison Nascimento de Souza (27), estava na companhia da esposa e da filha menor, além de amigos e parentes, quando o seu sobrinho, apenas identificado pelo nome de ‘Jonas’, chegou na casa na companhia de mais dois colegas.

Foi quando aconteceu uma breve discussão entre os dois na porta, Jonas sacou de uma arma branca (facão), e desferiu um golpe no abdômen, ao ponto das vísceras de Cleison ficarem expostas, que agonizou por alguns momentos no local, indo a óbito momentos depois.

O sobrinho, após cometer o crime, fugiu do local deixando a companheira para trás, tomando rumo ignorado. Cleilson que trabalhava como caseiro na localidade foi resgatado para o hospital pelo seu patrão, Reinaldo Gadelha, vereador do Município mas, nada puderam fazer.

