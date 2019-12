Junta militar da fronteira realiza dispensa de 150 jovens de servir as Forças Armadas Brasileira

Aconteceu no Centro Cultural do Município de Brasiléia, a última edição de dispensa de jovens que se alistaram para as Forças Armadas Brasileira. A solenidade contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem, do presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, representantes dos Bombeiros, Polícia Militar, do Secretário adjunto do Serviço Militar, Adolfo Saadi e do Exercito Brasileiro, representado pela Tenente Tahires.

Segundo o secretário adjunto, Adolfo Saadi, cerca de 700 jovens foram dispensados neste ano de 2019, sendo que esta seria a última com aproximadamente 150 novos reservistas que fazem parte da regional do Alto Acre. A próxima dispensa acontecerá somente em março de 2020.

Todos estes que foram dispensados, realizaram o juramento junto à Bandeira Nacional, ficando dos 18 aos 45 anos, à disposição das Forças Armadas Brasileiras caso seja necessária sua convocação em uma circunstancia que envolva a soberania nacional.

Também foi informado que, é necessário o alistamento militar a partir dos 18 anos. Caso não, sem o certificado de dispensa, ou carteira militar ficará impedido de realizar muitas atividades como; obter passaporte, documentação pessoal, assumir concurso, se matricular no ensino superior, entre outras medidas.

A prefeita Fernanda Hassem destacou trabalho do secretário adjunto frente do setor que é de responsabilidade do Município e se tornou referencia no Acre. Todos os novos reservistas receberam seu documentos após realizar o juramento à Bandeira do Brasil, e agora, fazem parte da reserva das Forças Armadas Brasileira.