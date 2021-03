Lideranças se reúnem em busca de melhorias para a educação em Epitaciolândia

Na manhã desta quarta-feira (03), o presidente da Câmara de Epitaciolândia, Diojino Guimarães, acompanhado dos vereadores Messias Lopes, Pantico e Zé Maria, estiveram reunidos com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (SINTEAC), professora Rosana Nascimento e demais membros do SINTEAC do município.

Na ocasião, reivindicaram melhorias para os servidores, e frisaram que querem juntos buscarem soluções para os problemas que a categoria vem enfrentando.

#CamaraDeEpitaciolandia #Educacao #PoderLegislativo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...