Lugar e hora errada: Polícia Civil desvenda assassinato de colono em Brasiléia

Um assassinato ocorrido em meado do mês de maio passado, onde um jovem de 23 anos, identificado como André Araújo dos Santos, de 23 anos, foi localizado morto pelo proprietário da casa que havia saído da casa para comprar bebida alcoólica. Segundo foi apurado, a vítima foi morta com cerca de três tiros dentro de casa enquanto estava sozinho.

Após o crime, investigadores da delegacia de Brasiléia sob o comando da delegada titular Carla Ivane, iniciaram os trabalhos na tentativa de descobrir se o crime foi realmente como relatado pelo proprietário da casa e quem seria o assassino, além dos motivos que levaram ao ato.

https://www.youtube.com/watch?v=h79hIsgk1e4

No decorrer dos trabalhos, os investigadores conseguiram descobrir que, realmente a vítima fora morta por engano. O alvo seria realmente o dono da casa com quem tinha amizade e está sendo investigado seu possível envolvimento com grupos criminosos.

Três pessoas foram identificadas, sendo que dois já estão presos e um poderá se apresentar a qualquer momento. Um dos envolvidos é um motorista de aplicativo que levou a dupla até o local para praticar o crime.

Um menor que já se encontra no Instituto Sócio Educativo (ISE) e também está sendo investigado a participação de uma quarta pessoa. Os envolvidos nesse crime responderão por homicídio, associação criminosa, entre outros previstos no Código Penal Brasileiro