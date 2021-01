Mais de 70% dos acreanos querem tomar a vacina, aponta pesquisa

Uma pesquisa feita pelo ContilNet aponta que 71,3% dos acreanos planejam tomar a vacina contra a Covid-19, caso haja doses suficientes para todos.

Foram consultados 2.027 leitores por meio do site. Eles responderam à seguinte pergunta: “Você pretende tomar a vacina contra a covid-19?”.

Do total, 1.447 afirmaram que sim, enquanto outros 580 se negaram a se imunizar. A pesquisa ficou cerca de um mês no ar e foi encerrada nesta semana.

No campo dos comentários no Facebook, as opiniões se dividiram, com maioria sendo pró-vacina.

“Eu e minha família com toda certeza”, escreveu uma leitora. “Mim dê que eu tomo”, disse outra, valendo-se do bordão que viralizou nas redes sociais.

“Da China, não”, afirmou um usuário, negando o fato de que a CoronaVac, que vem sendo aplicada em todo o Brasil, é segura e eficaz.

“Não. Quem quiser tomar que tome, eu vou aguardar um pouco mais”, comentou outro leitor.

O Acre deu início à vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (19). Três mulheres profissionais de saúde e um idoso residente do Lar Vicentino foram os primeiros acreanos vacinados.

As 41 mil doses do imunizante já foram distribuídas a todos os 22 municípios do estado. As prefeituras coordenam a aplicação, que deve acontecer, inicialmente, apenas entre indígenas, profissionais de saúde e idosos residentes em abrigos.