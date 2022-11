Prefeito Jerry Correia e vereadores busca na Assembleia Legislativa apoio para revisão territorial de Assis Brasil

Nos últimos dez anos, o índice populacional de Assis Brasil, andou na contramão da expansão habitacional brasileira. Ou seja, o número de habitantes da cidade, diminuiu ao invés de crescer. Mas essa retração populacional é apenas teórica, segundo o prefeito Jerry Correia.

O gestor explica que na base de dados do IBGE, a cidade tem hoje quase oito mil habitantes, quando na prática possui quase 15 mil moradores.

“Pelo que está registrado oficialmente, a população de Assis Brasil está diminuindo, ao invés de crescer. O número de habitantes é quase o mesmo número de eleitores, quando deveria ser apenas 40% de votantes. Mas na realidade, nós temos cadastradas mais de 12 mil pessoas só em atendimentos na saúde, bem acima do número do IBGE”, explica Jerry.

O prefeito disse que essa diferença ocorre porque mais de três mil pessoas que vivem dentro da área territorial da cidade estão registradas em Brasileia e Sena Madureira, mas recorrem a Assis Brasil como cidade base. Ele observa ainda que para reparar essa disparidade será necessária a revisão territorial da área de Assis Brasil.

Para tentar tirar essa proposta do papel ele esteve nesta quarta-feira,23, na Assembleia Legislativa acompanhado pelos vereadores Jura Pacheco, Wendel Marques e Wermersson Martins onde foi recebido pelo presidente, deputado Nicolau Junior.

A comitiva da tríplice fronteira foi solicitar ao deputado apoio para que esse problema seja resolvido.

“Vamos realizar uma audiência pública e convidar os prefeitos dessas cidades envolvidas na questão. Um município que atende mais pessoas do que o número total de sua população, sofre para manter os serviços porque recebe verbas somente em cima do número oficial de habitantes. Que bom que o prefeito Jerry confia na Casa do Povo. Vamos com certeza dar andamento a essa solicitação “, garantiu Nicolau.

O deputado estadual eleito, Arlenilson Cunha foi convidado pela presidência da ALEAC para participar da reunião.

