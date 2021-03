Moradores da capital trocam carro por bicicleta para economizar gasolina

Para tentar economizar, moradores de Rio Branco estão trocando o carro pela bicicleta. Na capital, o litro da gasolina passou dos R$ 6,20 depois do último reajuste anunciado pela Petrobras. No interior do estado, o combustível custa mais de R$ 8.

O auxiliar administrativo Diego Biondi começou a deixar o carro na garagem e usa a bicicleta para ir e voltar do trabalho, na tentativa de fugir do alto custo do combustível. Tem dado certo. Segundo ele, a economia no final do mês é de quase R$ 200.

“É a economia que temos com o carro na garagem e usando a bicicleta no deslocamento e, com isso, além de estar economizando, contribuímos com uma cidade com menos trânsito e, ao mesmo, fazemos atividade física. Mantemos o ambiente menos poluído e são muitas vantagens ao mesmo tempo”, avalia.

A Petrobras anunciou o sexto aumento do ano no preço da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de terça (9). Com isso, o preço médio de venda da gasolina passou a ser de R$ 2,84 por litro, alta de R$ 0,23 por litro (alta de 9,2%), enquanto o diesel passou a média de R$ 2,86 por litro, aumento de R$ 0,15 por litro (alta de 5,5%).

Faber Nobre (à esquerda) e Diego Biondi passaram a usar mais a bicicleta para economizarem no final do mês — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

Alternativa

O administrador Faber Nobre foi outro que passou a usar mais a bicicleta no dia a dia. Nobre já pedala há 10 anos, sempre alternando entre o carro e a bicicleta.

“Prefiro vir mais de bicicleta, ainda mais com essa alta do combustível que está um absurdo e quem puder se adaptar que se adapte porque vale a pena”, destacou.

Assim com os dois ciclistas, muita gente está insatisfeita com o preço do combustível, que tem afetado o orçamento familiar.