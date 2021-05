Mulher causa acidente de trânsito batendo contra carro, moto, tenta agredir policiais e acaba na DP

Uma mulher de 41 anos foi conduzida para a delegacia de polícia do município de Epitaciolândia, na noite deste sábado (15), após causar um acidente na rotatória que dá acesso à Bolívia e centro comercial da cidade.

Segundo foi registrado pela guarnição da PM que esteve no local, S.L.O.S. estava dirigindo em velocidade e acima do permitido pela contramão, quanto bateu com o carro Fiat/Siena em uma moto e outro carro, causando ferimentos no condutor da moto.

Registraram ainda que a mulher que causou o acidente, estava bastante alterada e em visível estado de embriaguez e teria tentado agredir os policiais no local. Também foi registrado que a motorista estava com a capacidade de passageiros acima do normal no momento do acidente.

O condutor da moto que escapou, foi levado ao hospital para receber atendimento em um de seus pés. A causadora do acidente foi conduzida para a delegacia, onde iria ficou à disposição do delegado plantonista.

A mesma seria enquadrada em várias infrações de trânsito, como dirigir sob efeito de álcool, além de recusar a se submeter a qualquer procedimento previsto no Artigo 227 do Código Brasileiro de Trânsito e arcar com os prejuízos causado na moto e o outro veículo.

