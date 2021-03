Mulher de Alan Rick é internada com Covid e médicos fazem seu parto urgente de oito meses

A mulher do deputado federal Alan Rick (DEM) foi internada as pressas na tarde desta quarta-feira, 10, com sintomas graves de Covid-19. Grávida de oito meses, os médicos tiveram que fazer o parto dela antes do tempo. Tiraram o Pedro, filho do parlamentar.

O deputado Alan Rick está nas redes sociais conversando com eleitores e fãs, pedindo oração pela esposa, que está em uma clínica particular. A boa nota é que o Pedro, filho do deputado, nasceu cheio de saúde.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...