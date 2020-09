Município de Brasiléia se destaca em segundo lugar na nota do IDEB edição 2019

Redação

A Educação de Brasiléia comemora a divulgação oficial do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica(IDEB) que mede os conhecimentos adquiridos pelos estudantes do ensino fundamental, em uma escala que vai de 0 a 10, e Brasiléia saltou de 5.9 para 6.3.

O novo resultado divulgado pelo Ministério da Educação comprova o compromisso, dedicação e empenho de todos os profissionais envolvidos principalmente, os professores das escolas municipais.

O IDEB apontou a escola Municipal Maria do Socorro Frota, como destaque do município com acréscimo na nota, que em 2017 era de 6.1 para 6.6 em 2019.

O índice mostra o trabalho de parceria realizado entre a Secretaria de Educação e as escolas do município, com a realização de capacitações, treinamentos, orientações e acompanhamento pela equipe técnica coordenada pelo professor Antônio Jesus Bispo.

A Secretária de Educação, Luiza Ribeiro do Amaral, falou sobre a importância do IDEB para a comunidade escolar.

“Esse índice demonstra o resultado de um trabalho em parceria, que por sua vez, orienta os trabalhos realizados pelo professor na sala de aula, levando conhecimento de seus direitos e deveres, ajudando na formação dos alunos do ensino fundamental. Quero parabenizar aos profissionais da escola Maria do Socorro Frota, pelo excelente resultado alcançado, fruto de um intenso trabalho realizado com a participação ativa da comunidade escolar”, finalizou a secretária.

