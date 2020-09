Jovem que teria desaparecido no rio Acre reaparece cerca de 12 horas depois

Erick Bento Bispo de 23 anos, que mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros por horas dentro do rio Acre na tarde e noite desta quinta-feira, dia 17, devido um suposto desaparecimento, está bem e talves apenas com muito ressaca.

Como foi noticiado no início da noite passada, o Corpo de Bombeiros foi acionado depois da esposa ter comunicado o seu possível desaparecimento, uma vez que havia dito que iria tomar banho no rio por volta das 15 horas e não retornou.

Depois de irem em sua busca, apenas teriam encontrado uma de suas sandálias, fato que levou desespero aos familiares que de pronto, acionou os socorristas. Depois de algumas horas de buscas, foi suspensa e retornariam na manhã desta sexta dia 18.

Foi quando os socorristas foram acionados por volta das 6h00, novamente pela esposa avisando que o mesmo esteve bebendo pela noite e apareceu. A mulher pediu desculpas chorando e reclamando do acontecido.

