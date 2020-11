“Não posso me arriscar”, diz Gladson ao justificar compra de SW4 blindada de R$ 372 mil

Logo após a repercussão da compra de um veículo de mais R$ 370 mil reais, o governador Gladson Cameli (sem partido) se manifestou sobre a aquisição e disse que o veículo deverá garantir sua integridade física como gestor do Acre.

De acordo com informações repassadas ao ContilNet, a equipe de segurança do governador recebeu a informação de supostas ameaças contra o chefe do executivo. Portanto, para precaução e cautela de evitar o que ocorreu com o ex-governador Edmundo Pinto, o governador optou por reforçar seu veículo oficial, utilizado para agendas no dia-a-dia.

Cameli comentou a compra da SW4 e garantiu que foi necessária tal aquisição. “Resolvi me precaver. O veículo é para reforçar a segurança. Não posso me arriscar”, declarou.

Na última sexta-feira (6) foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) uma adesão à ata de registro de preços no valor de R$ 372 mil, com recursos do Tesouro Estadual.

O veículo que vai ser adquirido é um tipo SUV – Sport Utility Vehicle (Veículo Utilitário Esportivo), com blindagem de segurança, de proteção balística.

