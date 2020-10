No Acre, homem é atropelado na rodovia Transacreana ao tentar atravessar

Raimundo Silva, de 43 anos, foi atropelado, no final da tarde deste sábado (17), no km 14 da rodovia AC-90 (Transacreana), na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, tentava atravessar a estrada, quando acabou atropelado pelo motociclista Wollemberg Rodrigues, 33 anos, que havia acabado de sair de uma partida de futebol e se dirigia para casa.

Ainda segundo a polícia, o pedestre estaria alcoolizado no momento do acidente, foi arremessada e sofreu traumatismo craniano. O motociclista também ficou ferido no acidente.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

O Batalhão de Trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. A motocicleta foi removida por um guincho para o pátio do Detran.

