NOVA CASA LOTÉRICA É INAUGURADA EM BRASILÉIA

A nova lotérica da cidade de Brasileia-Ac, MEGA SORTE, localizada na galeria Silvestre (mesmo prédio onde funciona o Cartório Azevedo) na avenida Rui Lino, Bairro Raimundo Chaar, em frente a drogaria 24.

Teve sua inauguração no dia 11 de janeiro de 2020, e estará em pleno funcionamento a partir das 8h do dia 12 de janeiro de 2021.

O ambiente é climatizado, conta com profissionais qualificados e prontos para um bom e personalizado atendimento à população de Brasileia e Epitaciolandia.

A casa lotérica Mega Sorte também conta com uma estrutura diferenciada, ampla, e está tomando todas as medidas de segurança contra o COVID-19 e para vos receber melhor e com toda garantia preventiva para você e sua família.

