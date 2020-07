OAB Acre irá realizar exames de COVID-19 neste sábado dia 11/07/2020 no município de Brasiléia

CAMPANHA: SERÁ QUE JÁ PEGUEI COVID?

A Comissão de Direito Médico e Defesa da Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC) realizarão no próximo dia 11, sábado, em Brasileia, a coleta de sangue para o Exame Anti-SARS- CoV-2.

Atenção: pessoas com sintomas de COVID devem procurar um médico. Essa campanha é para pessoas que não estão com sintomas, mas querem saber se já pegaram a doença.



O exame é do tipo sorológico por coleta de sangue para análise laboratorial, apresenta o resultado em até 72 horas. O exame serve para indicar se existe resposta imune do corpo à exposição ao vírus SARS-COV-2 e a quantidade dessa resposta imunológica.

O exame possui 99,8% de sensibilidade e 100% de especificidade para coranavírus SARS-COV-2 para exposição após 20 dias.

A campanha é aberta a toda população, cada teste possui o valor de R$ 90,00 e deve ser adquirido no site https://www.oabac.org.br/formulario-para-teste-covid19/

O Dr. Willian Mantovani esclarece que a Comissão de Direito Médico da OAB/AC foi criada recentemente e busca promover ações de conscientização e prevenção ao vírus, bem como realiza estudos, debates em defesa do direito à saúde. Ele ainda enaltece a importância da campanha na luta contra a COVID-19. Segundo o advogado, a erradicação do vírus depende do esforço conjunto de toda sociedade.



Para mais informações, ligue (68) 99985-3249

