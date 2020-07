Governo firma parceria para construção de ponte no ramal do 59, em Brasileia

O Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) está construindo uma ponte de madeira no ramal do km 59, da BR 317, sobre o Rio Xapuri, que passa por Brasileia. A ação foi iniciada após a assinatura de um acordo de parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Brasileia.

De acordo com o gerente do Deracre no município, Thadeu Castela, o departamento entrou com o pessoal técnico e mais alguns equipamentos, enquanto a prefeitura participou com parte das máquinas, estadia, alimentação e toda a logística. “O principal insumo é a madeira, que foi adquirida pela prefeitura”, destacou o gestor.

Ele ressaltou ainda que a ponte a ser substituída foi edificada há cerca de 15 anos, passou por reformas, e, graças à parceria, outra será construída do zero.

Segundo Thadeu, a construção da ponte está sendo realizada no tempo certo, já que a vida média de uma ponte de madeira é de 15 a 20 anos. “A região a ser beneficiada com a obra tem atividades voltadas para a produção de gado, borracha e castanha, daí a importância da construção dessa ponte”, acrescentou.

