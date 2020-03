Obras de construção do CREAS e da Escola Socorro Frota continuam em Brasileia

SECOM/Brasiléia

O Secretário de Planejamento da Prefeitura de Brasileia Nevisson Tavares acompanhado do engenheiro Civil municipal Anderson Vidal, realizaram visitas às obras que estão sendo realizadas no município.

A construção da escola Socorro Frota, no Bairro Marcos Galvão II já está bem avançada com previsão para que seja concluída e entregue ainda em 2020. A Escola será modelo na região e contará com grandiosa estrutura composta por 12 salas, 8 blocos, administração, pedagógico, biblioteca, auditório, informática e laboratório, cozinha e pátio, sanitários, vestiários, quadra coberta e refeitório. A Prefeita Fernanda Hassem esteve em Brasília pedindo agilidade na liberação dos recursos para que os serviços continuem acelerados. A obra é um projeto do Ministério da Educação através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

No Bairro José Moreira, a construção está sendo do Centro de Referência de Assistência Social – CREAS, esse Centro tem o objetivo de acolher, orientar, e acompanhar famílias em situação de violação de direitos, fortalecendo e reconstruindo os vínculos familiares e comunitários, a obra em execução é no valor de R$ 450.500,00 (Quatrocentos e cinquenta mil e quinhentos reais), oriundo da emenda de autoria da deputada Federal Jéssica Sales.

Além dessas obras, a prefeitura está realizando a ampliação do Centro de convivência do Idoso, bem como deverá iniciar construção da Quadra do Bairro Alberto Castro, da garagem municipal e a ampliação da Secretaria Municipal de Educação.