Polícia apreende dinamites que seriam usadas para explodir caixas eletrônicos na fronteira

Um trabalho de investigação da Polícia Civil resultou na apreensão de 10 kg de dinamite na manhã desta quinta-feira (5), em Brasiléia. A ação foi uma continuidade das investigações que resultou na prisão de nove pessoas envolvidas no assalto a uma joalheira na cidade boliviana de Cobija.

De acordo com a polícia, as dinamites estava escondidas na casa de um dos criminosos, que foi preso na ação da Polícia Civil na quarta-feira (4). O membro da organização criminosa confessou que tinha um carregamento de explosivos escondido em sua casa debaixo de uma escada.

Os agentes de Polícia Civil com apoio da Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC), da Bolívia, se deslocaram até o local e encontraram os artefatos explosivos enterrados em sacos de fibras e caixas de papelão.

As investigações apontam que os explosivos seriam usados explosões à caixas eletrônicos nas cidades brasileiras de Epitaciolândia e Brasileia, e também em roubos na Bolívia.

De acordo com o delegado Sérgio Lopes, coordenado da Polícia Civil no Alto Acre, já havia informações de que o bando que integra uma organização criminosa que age no Acre e que estava em poder dos explosivos para deflagrar uma série de ações criminosas.

“Estamos com intenso trabalho de investigação e com ações planejadas de combate à criminalidade. Já havíamos recebido informações de que havia um grupo de posse de explosivos para realizarem ações criminosas, principalmente contra instituições financeiras. Estamos alerta contra a ações dessas quadrilhas e prontos para agir”, ressaltou Sérgio Lopes.