Operação conjunta prende casal do tráfico dentro de ônibus que faz a linha Assis Brasil/Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira (21) a Polícia Federal, GEFRON e Polícia Civil apreenderam cerca de 2 kg de cocaína.

A droga estava escondida no estofado do banco de um ônibus que saia de Assis Brasil para Rio Branco.

Durante a abordagem um casal de passageiros chamou atenção dos agentes e após verificação no interior do veículo a sustância foi encontrada dentro do assento do casal

A mulher é de nacionalidade brasileira e o homem peruano. Ambos foram levados para Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia para lavratura do auto de prisão em flagrante.

