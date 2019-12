Peão de fazenda é morto com uma facada do peito na Gameleira

Por Ac24horas

Mais um homicídio foi registrado na capital. O Peão da Fazenda São Cacau, Elizaú Moreira de Farias, de 53 anos , foi morto com uma facada no peito durante uma bebedeira com “amigos” no início da tarde desta quarta-feira (25). O crime aconteceu na Rua Cunha Matos, na Gameleira, no bairro Seis de Agosto.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava bebendo na companhia de uma mulher e um homem identificado como “ceguinho”. Elizaú começou a discutir com o homem e em posse de um terçado deu uma planada nas costas de “ceguinho”, que tomou posse de uma faca de mesa e desferiu um golpe no peito esquerdo de Elizaú. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando o médico chegou no local nada pode fazer por Moreira que já se encontrava morto. Segundo os paramédicos do Samu, a perfuração atingiu o coração da vítima.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do perito em criminalística, em seguida os policiais colheram informações do autor do crime e saíram em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O corpo de Elizaú foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

O caso já está sendo investigado por por agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).