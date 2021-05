PM prende trio com maconha e dinheiro em bairro de Brasiléia

Uma guarnição do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, que realizava uma ronda pelo Bairro Ferreira Silva, nas proximidades de uma praça no final do dia desta sexta-feita (21), perceberam que havia dois indivíduos em atitude suspeita e quando observaram que um desses, passava um pacote para outro.

Foi quando os policiais resolveram abordar os mesmos. Aos serem indagados e demonstrarem excesso de nervosismo com respostas desconexas e quando verificaram o que havia no pacote, perceberam que seria substancia análoga à maconha.

Após serem indagados, os mesmos disseram aonde teriam mais da droga, em uma residência próxima à praça. Foi quando acionaram o Comando do 5º Batalhão, pedindo mais apoio e a presença do cão Flash, do Grupo de Operações Canino, para que realizasse buscas no local.

A casa foi abordada e com o apoio do cão, foi possível ser encontrado mais drogas, cerca de R$ 3.700 reais provenientes do tráfico, material para embalagem e consumo, balança de precisão e outros, que foram apreendidos.

O trio; C.D.N. de 18 anos, C.S.L. de 22 anos e K.M.S. de 23 anos, foram presos em flagrante delito por comércio ilegal de entorpecentes, associação ao tráfico, entre outros delitos, sendo que um dos detidos já tem passagem pela Justiça do Acre.

Todo o material apreendido juntamente com os detidos, foram conduzidos para a delegacia da cidade, onde ficarão a disposição do delegado plantonista, posteriormente sendo conduzidos ao judiciário para os procedimentos sobre o caso.

Veja vídeo.

