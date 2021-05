Policia Boliviana recupera veículos furtados em Rio Branco

Na manhã desta segunda-feira a polícia militar do quinto batalhão do município de Brasileia foi até a polícia Nacional boliviana para fazer restituição de dois carros que foram roubados da capital acreana Rio Branco.

As vítimas também tiveram presente na restituição já que o veículo foi roubado de Rio Branco e um trabalho da polícia Nacional boliviana em parceria com a polícia do Brasil conseguiu aí recuperar esses dois veículos de acordo com a Major Ana Cássia.

