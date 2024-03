Reunião fracassa e bloqueios continuarão por tempo indeterminado na fronteira do Acre

Por Alexandre Lima

Na manhã de hoje, dia 18, uma tentativa de resolver o impasse entre o Governo Cobija e os trabalhadores municipais acabou em fracasso. A reunião, que ocorreu na Defensoria de Justiça, que tinha como objetivo principal negociar o atraso de cinco meses no pagamento dos salários dos funcionários e discutir a suspensão das medidas de pressão que têm paralisado a cidade.

No entanto, ambas as partes não conseguiram chegar a um acordo durante o encontro. Helio Alcoba, líder dos trabalhadores municipais, relatou que as negociações não avançaram, resultando na continuidade dos bloqueios e protestos por tempo indeterminado.

Com a situação indefinida, a população de Cobija aguarda por uma resolução para a crise, que já afeta diversos setores da cidade. A falta de pagamento dos salários dos trabalhadores municipais é uma questão urgente que precisa ser resolvida para restaurar a normalidade.

Mais informações a qualquer momento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp