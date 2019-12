Policia Civil de Epitaciolândia realizou entrega de cesta básica para famílias carentes

Almir Andrade

Nesta segunda-feira dia 23 de Dezembro de 2019, a Policia Civil do município de Epitaciolândia comandada pelo delegado José Luís Tonini, realizou a entrega de cestas básicas para dezenas de famílias carentes de um bairro conhecido por favelinha, de acordo com o delegado a Policia Civil de Epitaciolândia vem trabalhando incansavelmente para combater a criminalidade mas nesse período de final de ano os policias civis se reuniram e planejaram essa ação solidária onde beneficiaram cerca de 26 famílias desta localidade, as famílias que foram contempladas mostraram no rosto a alegria de receber os alimentos, já que são pessoas de baixa renda, mesmo a favelinha sendo um dos locais de mais ocorrência para a policia, eles foram escolhidos para receber as cestas básicas.