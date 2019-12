Presidente da Câmara e Vereadores participam da 3° Feira Natalina em Brasileia

Por Fernando Oliveira/ASCOM

Com aproximação das celebrações do Natal, para os cristãos (Nascimento de Cristo), Brasileia fica em clima de festa. Entre elas a realização da 3° feira Natalina realizada pela Prefeitura de Brasileia no sábado ,21, na praça Hugo Poli com várias atrações que reuniu centenas de crianças e adultos. Onde participaram a Prefeita Fernanda Hassem, Vereador Presidente da Câmara, Rogério Pontes(MDB), Vereador Vice Presidente, Marquinho Tibúrcio(PSDB) e o Vereador Antônio Francisco(PT).

A chegada do papai Noel foi à atração principal do evento, sendo visível a alegria das crianças nesse momento que para os pequenos, é muito especial. A Prefeitura também realizou a entrega de mais de 2.500 (dois mil e quinhentos) presentes a todas as crianças que compareceram no evento. Além disso, o trenzinho da alegria, com personagens infantis, conduziu as crianças por um passeio mágico e alegrando ainda mais a noite pelas ruas do centro da cidade.

Também foi realizada a final do Festival de Talentos com participação de adolescentes e jovens da escolas Kairala José Kairala, Instituto Odilon Pratagir e escola rural Valeria Bispo Sabala, participação do cantor Diogo Soares, apresentações musicais e culturais, bazar da solidariedade com a participação das influenciadoras digitais do Alto Acre, distribuição de bolo e refrigerante.