Polícia Militar e Gefron prendem um dos suspeitos em assassinato ocorrido em Epitaciolândia

Foi detido na noite desta sexta-feira, dia 18, um dos suspeitos de estar envolvido no assassinato do ex-monitorado Luan silva Santo, também conhecido como ‘Tiririquinha’, de 31 anos, fato ocorrido na tarde desta última quarta-feira, dia 16.

Luan foi morto a tiros em sua casa localizada no Bairro José Hassem, quando dois indivíduos o chamaram e um deles, sacou de uma pistola e o acertou com cerca de 5 disparos, morrendo no quintal da casa.

Em seguida, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado. Um desses suspeitos teria sido localizado no mesmo bairro e estava portando um revólver municiado calibre 38. A prisão foi feita por homens do Grupo de Intervenções Rápidas – GIRO, juntamente com equipe do Grupo Especial de Fronteira – Gefron.

O suspeito foi conduzido para a delegacia de Epitaciolândia, onde seria ouvido pelo delegado plantonista e ficará a disposição de Justiça. O segundo suspeito ainda se encontra foragido, mas, poderá ser localizado a qualquer momento.

