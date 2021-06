Traficante é preso com 6 quilos de cocaína enrolados ao corpo

Valdemir F.S., 33 anos, foi preso por policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), após ser flagrado com vários tabletes de droga enrolados junto ao corpo, próximo a um porto clandestino, localizado no município de Guajará-Mirim.

De acordo com a ocorrência, os policiais estavam fazendo patrulhamento na região, quando avistaram Valdemir saindo com um volume estranho no abdômen, de um posto clandestino utilizado para a prática de crimes na fronteira.

Durante a abordagem policial, foram encontrados seis tabletes de cocaína enrolados juntos ao corpo do homem. A droga pesava 6 Kg.

Questionado, ele informou que conseguiu a droga em Guayaramerín, na Bolívia, e que levaria para Jaru.

O homem disse ainda, que chegou em Guajará-Mirim pela manhã, atravessou para a Bolívia e horas depois retornou para o lado brasileiro através de um porto clandestino.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Federal de Guajará-Mirim.

