Prefeita Fernanda Hassem participa de programação especial em comemorações ao Dia Internacional da Mulher

Há 4 anos a Prefeitura de Brasiléia em parceria com o Coletivo Bocudas realizam diversas atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nesta quinta-feira, 5, a quadra do Bairro Ferreira da Silva foi palco de uma programação toda especial.

A atração principal foi o Bazar Solidário, organizado pelo Coletivo Bocudas, com peças sendo comercializadas pelo valor de R$ 1,00, incluindo roupas, calçados e acessórios, todos de ótima qualidade. O valor arrecadado será investido em ações solidárias pelas Bocudas.

A Prefeita Fernanda Hassem que fez questão de participar do evento, destacou a importância das mulheres na sociedade e agradeceu ao grupo das Bocudas, formado por mulheres da regional e que desempenham um excelente trabalho social, sempre dispostas a ajudar o próximo.

Numa importante parceria com a OAB advogadas do Alto Acre, foram realizadas orientações jurídicas gratuitas na áreas previdenciária, da família e Lei Maria da Penha, ofertadas às mulheres carentes do município.

Tutorial de maquiagem, atendimento de Saúde, exposição de produtos artesanais e sorteio de diversos prêmios também fizeram parte da programação.

Encerrando as atividades do dia, teve aquele forró para animar ainda mais o público que prestigiava o evento. Agradecimento a toda a equipe da Prefeitura de Brasiléia que está empenhada nessas programações em homenagem às mulheres, em especial às Secretarias de Assistência Social, Gabinete, Saúde e Educação.

E na sexta-feira, 6, abertura do Programa Brasiléia + Saúde e o grande

Show Mulheres que Brilham no Centro Cultural.