Prefeito Jerry e Vereadores recebem visita da Senadora Mailza Gomes

Na tarde desta Quinta-Feira (13), vésperas do aniversário de Assis Brasil, o Prefeito Jerry Correia, juntamente com os Vereadores Wendell Gonçalves, Gilda Almeida, Wermyson Martins, Adelson Cunha e Francisco Moura, receberam a visita da Senadora da República, Mailza Gomes.,

Mailza veio com sua comitiva apresentar relação das emendas parlamentares que liberou para Assis Brasil. Vale destacar que a Senadora tem constantemente ajudado o município com suas emendas parlamentares, a exemplo nos anos de 2019 e 2020 destinou mais de 1 milhão em emendas para aquisição de motos, pá carregadeira, trator agrícola, veículo administrativo, implementos agrícolas e equipamentos para humanização de hospital. E para o orçamento de 2021, já destinou mais de 200 mil para custeio de ações.

Na ocasião, o Prefeito Jerry agradeceu o apoio dado pela Senadora ao município, destacando que a prefeitura está tentando sair da inadimplência para poder receber mais recursos, principalmente de emendas extras. Jerry disse ainda que Assis Brasil é a porta de entrada do Brasil e precisa ter atrativos, então a destinação de emendas é muito importante. O Presidente do Legislativo, Wendell Gonçalves também agradeceu a ajuda da Senadora e denotou satisfação pela visita da mesma. No tocante, aproveitou também para solicitar destinação de recurso para aquisição de um veículo para a Câmara Municipal de Vereadores. Depois da agenda no Gabinete, Prefeito e Vereadores levaram a Senadora para conhecer a Casa de Passagem Otonoel de Souza, pois Mailza contribuiu demasiadamente com a resolução da questão da crise migratória em Assis Brasil.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...