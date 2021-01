Prefeitura de Brasiléia capacita funcionários da saúde para vacinação

A prefeitura de Brasiléia por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou na manhã da segunda-feira, 18, no auditório do Hospital Regional do Alto Acre da capacitação para Vacinação contra o covid-19, realizada pela equipe da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE).

O Secretário municipal de Saúde, Joãozinho Melo, acompanhou a capacitação juntamente da equipe de imunização de Brasileia.

Na ocasião, foi apresentado que Brasiléia será contemplada com 01 câmara fria com capacidade de 2 mil litros, grupo gerador de resfriamento e melhorias estruturais paras as salas de vacina do município.

Participaram os vacinadores do Alto Acre com objetivo de aprimorar técnicas de vacinação para a chegada da vacina da COVID-19.

