Prefeitura de Brasileia entrega nova ponte e ramal aos moradores do KM 59

Após 17 anos e com o ramal bem deteriorado correndo o risco de deixar os moradores isolados a Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria de Obras atendeu ao pedido da comunidade do quilometro 59 e entregou o ramal piçarrado, com saída d’água e inaugurou a ponte do Km 59 feita com recursos próprios, auxilio dos moradores e apoio do Governo do Estado com o bate estaca.

Com muito esforço e uma boa gestão municipal os moradores do ramal tiveram seu sonho realizado, com a inauguração da ponte que já estava com sua estrutura bem danificada pelo tempo e com intenso fluxo de veículos. O secretário de obras, Francisco Lima, construiu uma casinha na margem do ramal para que os moradores possam esperar o veiculo que realiza o transporte deles para a cidade.

“Para garantir trafegabilidade nas vias municipais, os trabalhos da secretaria de obras têm sido intensificados para atender de forma ainda mais ágil a população, sem perder a qualidade, e satisfazendo os moradores. Hoje nós estamos concretizando o sonho dessa comunidade, dando a garantia de trafegabilidade de inverno a verão, respeitando cada um deles e garanto que a emoção que eles estão sentindo hoje é a mesma que a minha e dos nossos colaboradores que se dedicaram nesse trabalho”, falou Francisco Lima.

Secretário de Obras

Raimunda dos Santos, morador da localidade, desde o ano de 2008, diz que foi bom a prefeitura ter entrado para realizar o trabalho. Ela disse também que ficou muito honrada em poder estar presente na homenagem que realizaram ao seu marido mais conhecido como Maranhão.

“Para mim foi muito importante, pois quando chegamos aqui quase não tinha ramal, parecia mais um varadouro, e tinha poucos moradores nós fomos um dos primeiros moradores. E o trabalho realizado e a construção da casinha de espera homenageando meu esposo me deixou muito emocionada e feliz”, destacou dona Raimunda dos Santos.

Estiveram presentes no evento a Deputada Estadual Maria Antônia, Dêda, secretários de obras, planejamento, finanças, representantes do IMAC, DERACRE, ex prefeito Alvany e os moradores do ramal.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...